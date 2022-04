Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Mit 0,98 Promille mit dem Segelboot auf dem Rhein unterwegs.

Wiesbaden-Schierstein (ots)

Nach einer ausgedehnten Weinprobe fuhren drei 40jährige dem Sonnenuntergang und der Streife der Wasserschutzpolizei Wiesbaden entgegen, die das ausgelassene Verhalten der Bootsgäste und eine rundgehende Weinflasche bemerkte. Die Streife begleitete das Segelboot in den Hafen Schierstein, wo es an dem vorgesehenen Liegeplatz ordentlich festmachte. Der Bootsführer selbst machte auf die Bootsstreife einen besonnenen Eindruck und überraschte am Ende mit dem gerichtsverwertbaren Alkoholtestergebnis von 0,98 Promille. Die Ordnungswidrigkeitsanzeige wird von der Wasserschutzpolizei Wiesbaden bearbeitet.

