Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Maschinenausfall bei Tankmotorschiff

Geisenheim (ots)

Am 07.04.22 gegen 13:45Uhr kam es bei einem zu Berg fahrenden Tankmotorschiff (TMS) in Höhe Rhein-km 524 (Höhe Geisenheim) zum Ausfall beider Antriebsmaschinen. Durch die Schiffsbesatzung wurde hieraufhin ein Notankermanöver am linken Rand der Fahrrinne durchgeführt. Durch die Revierzentrale Oberwesel wurde unverzüglich ein Begegnungs- und Überholverbot für den betreffenden Bereich verkündet. Im weiteren Verlauf erklärte sich ein Schubverband dazu bereit, das TMS bei der Fahrt in einen sicheren Bereich zu unterstützen. Nach Absprache mit dem zuständigen Strommeister wurde der Schubverband an das TMS gekoppelt, um sich schließlich im linksrheinischen Kemptener Fahrwasser talwärts sacken zu lassen. Das TMS wurde schließlich an die Dalben zwischen Binger Hafen und Binger Schiffswerft gelegt. Während der Verbringung des TMS zur Liegestelle kam es ab 16:40 Uhr zur Sperrung der Bergfahrt ab Bingen im Kemptener Fahrwasser (Die Fahrt durch das Rüdesheimer Fahrwasser war weiterhin möglich). Die Sperre wurde durch das schwere Streifenboot der WSP Rüdesheim überwacht. Nach Beendigung der Maßnahme um 17:10Uhr wurde die Schifffahrtssperre aufgehoben. Bis zu einer technischen Instandsetzung der Antriebsmaschinen besteht für das TMS ein Weiterfahrverbot. Die Ermittlungen dauern an.

