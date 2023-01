Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (02/2023) Mit Brachialgewalt durch die Eingangstür - Unbekannte brechen in REWE-Getränkemarkt in Bad Sachsa ein, Zigaretten gestohlen, Schadenhöhe unbekannt, wichtiger Zeuge gesucht!

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Bahnhofstraße

Sonntag, 1. Januar 2023, gegen 22.00 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Mit Brachialgewalt sind Unbekannte am Sonntagabend (01.01.23) gegen 22.00 Uhr in der Bahnhofstraße von Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) in einen REWE-Getränkemarkt eingedrungen. An der Eingangstür entstand bei dem Vorgehen erheblicher Sachschaden.

Die Einbrecher hatten es offenbar gezielt auf Tabakwaren abgesehen. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in einem dunklen Kombi. Weiteres ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Gesamtschaden ist zurzeit ebenfalls offen.

Im Zusammenhang mit der Tat suchen die Ermittler der Polizei Bad Lauterberg nach einem unbekannten Fußgänger, der die Tat nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich beobachtet hat. Der Unbekannte soll zunächst aus Richtung Feldstraße gekommen und dann über den Parkplatz des Marktes weiter in Richtung Tankstelle gegangen sein. Der wichtige Zeuge wird gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise werden unter dieser Nummer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell