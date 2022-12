Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (562/2022) Katalysator von Pkw in Hann. Münden abmontiert und gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Parkplatz Blume / Questenbergweg Samstag, 24. Dezember, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 28.Dezember 2022, 10.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (as) - Von einem, auf einem Privatparkplatz in der Straße "Blume" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) geparkten, Opel Zafira haben Unbekannte über die Feiertage den Katalysator gestohlen. Die Tat muss sich nach Auskunft des Besitzers zwischen dem 24. und 28. Dezember ereignet haben. Der Parkplatz liegt zwischen der Straße "Blume" und dem "Questenbergweg".

Es wird angenommen, dass die Diebe ein Werkzeug einsetzten, um das Bauteil vom Unterboden des Fahrzeugs abzutrennen. Ihr Vorgehen dürfte mit einer gewissen Geräuschentwicklung verbunden gewesen sein. Anwohner berichteten von verdächtigen Geräuschen am 27.12.22 gegen 22.30 Uhr.

Ob es sich hierbei um den konkreten Tatzeitraum handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise von Anwohnern oder sonstigen Zeugen, denen im Tatzeitraum laute Maschinengeräusche in den Abendstunden aufgefallen sind, wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell