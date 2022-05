Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. SBK) Einfach abgehauen (20.05.2022)

Furtwangen/St. Georgen (ots)

Zu einem Unfall bzw. zu einer umgangssprachlichen Unfallflucht kam es am Freitagabend (20.05.2022), in der Zeit zwischen 20 Uhr und 20:20 Uhr, in Furtwangen im Schwarzwald, Höhe Anwesen Marktplatz 15. Ordnungsgemäß abgestellt war hier ein schwarzer Audi A4. Als der Fahrer an seinen Pkw zurück kam stellte er fest, dass die vordere Stoßstange linksseitig und der Kotflügel touchiert wurden. Außerdem war weißer Lackantrag feststellbar. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Als der Audi Fahrer sein Fahrzeug abstellte stand bereits ein weißer Toyota am Ort. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, möge sich beim Polizeirevier St. Georgen, unter der Telefonnummer 07724 949500, melden.

