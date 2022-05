Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. SBK) Stein zerstört Frontscheibe (20.05.2022)

Furtwangen/St. Georgen (ots)

Mit einem Schaden an der Frontscheibe und dem damit verbundenen Schrecken, kam ein 41-jähriger Pkw Lenker, am Freitagabend (20.05.2022), gegen 23:10 Uhr, in der Martin-Schmitt-Straße, in Furtwangen im Schwarzwald, davon. Als er die Straße entlang fuhr, fiel plötzlich ein 5x3 cm großer Stein, auf seine Frontscheibe. Laut Polizei muss davon ausgegangen werden, dass der Stein aus unbekannter Richtung geworfen wurde. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier St. Georgen, unter der Telefonnummer 07724 949500, melden.

