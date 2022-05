Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer verunglückt tödlich

Zeugen gesucht (20.05.2022)

Donaueschingen (ots)

Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Hüfingen und Geisingen. Ein Fahrer eines Ford C-Max fuhr auf der Kreisstraße 5753 und bog an der Einmündung der B 31 nach links in Richtung Hüfingen ab. Dabei übersah er einen von links kommenden 68-Jährigen, der mit einer Moto Guzzi Breva 750 in Richtung Geisingen fuhr. Das Motorrad prallte in den Vorderwagen des Ford. Dabei zog sich der Fahrer schwerste Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der 72-jährige Fahrer des Ford und eine 68-jährige Mitfahrerin erlitten ebenfalls Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und wegen der Landung eines Rettungshubschraubers musste sie die B 31 komplett sperren. Da der Motorradfahrer angeblich vor dem Unfall noch Autos überholte, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

