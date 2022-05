Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht

Zeugen gesucht (20.05.2022)

Triberg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Ludwigstraße eine Unfallflucht begangen. Der Fahrer eines gelben Kastenwagens streifte in einer scharfen Linkskurve einen 30-jährigen Dacia Fahrer im Gegenverkehr. Ohne anzuhalten und ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer des Kleintransporters seine Fahrt fort. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Triberg unter der Telefonnummer 07722 916071-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell