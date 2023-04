Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Brand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen einer 59-jährigen Frau am Mittwochnachmittag (05.04.), gegen 15.45 Uhr, in einer Fußgängerzone in der Breitenstraße unbemerkt ihr Handy aus der Handtasche. Das I-Phone 6 hat einen Wert von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand

Alheim. Am frühen Donnerstagmorgen (06.04.), gegen 1 Uhr, kam es zu einem Brand an einem zum Partyraum umgebauten Omnibus in der Borngasse. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Baumbach, Sterkelshausen, Niederellenbach und Heinebach hatten die Flammen zwar zeitnah unter Kontrolle, konnten jedoch ein Übergreifen auf ein nahestehendes Toilettenhäuschen nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden von mindestens 35.000 Euro.

Personen wurden durch das Feuer glücklicherweise nicht verletzt.

Bereits am Montagabend (03.04.) hatten Unbekannte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen Papier im Eingangsbereich des Omnibusses entzündet und hierdurch rund 200 Euro Sachschaden verursacht. Anschließend waren die Täter fußläufig in Richtung Ortsmitte Heinebach geflüchtet. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei den Unbekannten um mindestens zwei Männer jüngeren Alters, welche jeweils eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze trugen - wir berichteten.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen sowie die genauen Umstände, wie es zu dem Brand kommen konnte, sind momentan noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Zum aktuellen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell