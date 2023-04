Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Bad Salzschlirf - Rollerfahrer leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Donnerstagmorgen (06.04.2023) kam es in Bad Salzschlirf gegen 08.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads leicht verletzt wurde. Der Rollerfahrer aus Schlitz befuhr die Fuldaer Straße in Bad Salzschlirf stadtauswärts. Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne kam der Rollerfahrer nach links von seiner Richtungsfahrbahn ab und kollidierte leicht mit einem entgegenkommenden Pkw Ford, der von einem 65-jährigen Mann aus Bad Salzschlirf gesteuert wurde. Der Rollerfahrer wurde durch den Unfall leicht an der Hand verletzt. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

