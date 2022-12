Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Bei Schneeglätte im Graben gelandet

Ulm (ots)

Am Freitagabend fuhr eine 21-Jährige auf der K 7518 von Laupheim nach Burgrieden. In einer leichten Linkskurve kam sie auf schneeglatter Fahrbahn zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf steuerte sie dagegen und schleuderte über die Fahrbahn in den linken Graben. Sie blieb unverletzt. An ihrem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR.

+++++++++++++++++++++++++++ 2434958

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell