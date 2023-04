POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Diebstahl Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen einer 59-jährigen Frau am Mittwochnachmittag (05.04.), gegen 15.45 Uhr, in einer Fußgängerzone in der Breitenstraße unbemerkt ihr Handy aus der Handtasche. Das I-Phone 6 hat einen Wert von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Brand Alheim. Am frühen ...

mehr