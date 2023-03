Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Grünschnittbehälter brennen auf dem Friedhof // Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Ein 88-jähriger Mann soll am Dienstag, 14.03.2023, gegen 09.40 Uhr, versucht haben auf dem Hauptfriedhof in Lörrach mit einem Feuerzeug den Inhalt eines Grünschnittbehälters anzuzünden. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet und von diesem angesprochen. Der 88-Jährige ließ wohl von seinem Vorhaben ab und verließ den Friedhof. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der 88-Jährige von dem Zeugen zu Fuß verfolgt. Der 88-Jährige steht im Verdacht in der jüngsten Vergangenheit mindestens sieben Sachbeschädigungen durch Brandlegung auf dem Friedhof begangen zu haben.

Ursprungsmeldung:

Am Donnerstagabend, 09.03.2023, gegen 19:15 Uhr, wurden zwei brennende Grünschnittbehälter auf dem Friedhof in der Raiffeisenstraße in Lörrach entdeckt. Die angerückte Feuerwehr konnte die Feuer schnell löschen. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest, ebenso die Brandursache. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell