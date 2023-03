Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Verlassen der Autobahn ins Schleudern gekommen - vier Verletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.03.23, kurz nach Mitternacht, kam es auf der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte zu einem schweren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt vier verletzten Personen. Zwei davon erlitten schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Stand wollte ein 26-jähriger Fahrzeugführer die Autobahn 861 an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte in Richtung Bundesstraße 316 verlassen. Vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit geriet das mit vier Personen besetzte Fahrzeug im Kurvenbereich ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden, in Richtung Autobahn fahrendem Fahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt war. Im Fahrzeug welches die Autobahn verlassen wollte wurden nach jetzigem Stand zwei Insassen leicht verletzt. Im Fahrzeug welches auf die Autobahn auffahren wollte wurden beide Insassen schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Die Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. CK

