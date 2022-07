Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiliche Festnahme nach Tankstelleneinbruch in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0733

Nach einem Einbruch in einen Tankstellen-Verkaufsraum am 02.07.2022 an der Rheinischen Straße in Dortmund konnten Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung festnehmen und das Diebesgut sicherstellen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01./02.07.2022), gegen 01.00 Uhr, wurde die Polizei wegen des Einbruchs in die Tankstelle an der Rheinischen Straße alarmiert. Lautes Scheibenklirren hatte einen Zeugen dazu gebracht, die Polizei über den Notruf "110" zu alarmieren und eine Personenbeschreibung zu einem offensichtlich flüchtigen Täter zu übermitteln.

Der zunächst unbekannte Täter hatte die Scheibe zum Verkaufsraum eingeschlagen, Bargeld und Zigaretten gestohlen und zusätzlich einen Feuerlöscher komplett entleert. Blutspuren am Tatort deuteten darauf hin, dass sich der Mann beim Einschlagen der Scheibe verletzt haben musste.

Wenig später gelang den Polizeibeamtinnen und -beamten die Festnahme eines an der Hand verletzten 20-jährigen Dortmunders. Er räumte die Tat ein, als Grund nannte er private Schulden, die er auf diese Art würde tilgen wollen. Ob die schnelle Festnahme Eindruck hinterlassen hatte oder der Alkohol eine Rolle spielte (der Festgenommene musste sich später der Entnahme einer Blutprobe unterziehen), ist nicht überliefert: Er räumte noch während der polizeilichen Maßnahmen weitere Eigentumsdelikte, darunter auch Einbrüche, ein. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Haftgründe konnten für den 20-Jährigen nicht begründet werden, demnach erfolgte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, darunter auch die erkennungsdienstliche Behandlung, die Entlassung des Dortmunders aus dem Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell