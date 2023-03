Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Schulbus bei Überholvorgang beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit einem kleinen Schulbus war am Dienstag, 14.03.2023 gegen 07:20 Uhr, ein Busfahrer auf der L 151 talwärts unterwegs. Auf der langen Geraden, kurz vor Präg, wurde der Bus von einem Fahrzeug überholt, welches vor der kommenden Haarnadelkurve beim wieder Einscheren den Bus geschnitten haben soll. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Busfahrer nach rechts aus und überfuhr einen Leitpfahl. Das überholende Fahrzeug fuhr weiter. Bei diesem soll es sich um einen dunklen Geländewagen gehandelt haben. Am Bus entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem dunklen Geländewagen machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

