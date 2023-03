POL-FR: Stühlingen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am 14.03.2023 in der Kartäuserstraße in Freiburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 30-Jährige, der in Richtung Fabrikstraße unterwegs war, um circa 13.13 Uhr ordnungsgemäß in eine Baustelle ein, welche etwa auf ...

mehr