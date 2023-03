POL-FR: Freiburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Mutmaßlicher Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 12.03.2023, gg. 20.00 Uhr, betrat ein vermummter Mann eine Tankstelle in der Basler Straße in Bad Krozingen. Durch Vorzeigen einer Pistole deutete er der Angestellten an, ihm den Kasseninhalt zu übergeben. Hierbei erlangte er mehrere hundert Euro und flüchtete anschließend zu ...

