Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Tankstellenraub - Ermittlungen dauern an

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 12.03.2023, gg. 20.00 Uhr, betrat ein vermummter Mann eine Tankstelle in der Basler Straße in Bad Krozingen. Durch Vorzeigen einer Pistole deutete er der Angestellten an, ihm den Kasseninhalt zu übergeben. Hierbei erlangte er mehrere hundert Euro und flüchtete anschließend zu Fuß.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde ein 37-Jähriger deutscher Staatsangehöriger im Stadtgebiet Krozingen angetroffen. Es ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, ob er als Täter der schweren räuberischen Erpressung in Betracht kommt.

Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die insbesondere in den Bereichen Basler Straße / Mittelstraße/ Heimatstraße am Sonntagabend, rund um 20.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Kriminalpolizei ist durchgehend telefonisch unter T: 0761-882-2880, erreichbar.

sk

