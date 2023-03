Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autofahrerin muss ausweichen und prallt gegen Laterne - weißer Transporter fährt davon - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.03.2023, kurz vor 14:00 Uhr, ist eine Autofahrerin in der Straße Stelleacker in Rheinfelden gegen eine Laterne geprallt. Auf die 68-jährige soll in Höhe der Einmündung Hochgericht ein weißer Transporter rückwärts zugefahren sein. Dieser dürfte dort gewendet haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch den Aufprall war das Auto der Frau nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt allein beim Auto bei rund 2500 Euro. Der weiße Transporter entfernte sich in Richtung Warmbacher Straße. Dieser soll ES-Kennzeichen (Esslingen) gehabt haben. Das Polizeirevier Rheinfelden (Kontakt 07623 7404-0) bittet Zeugen, sich zu melden und um Hinweise zu dem Lieferwagen.

