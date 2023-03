Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet - Kennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörse entwendet

Niederaula. Eine 73-jährige Frau aus Hersfeld-Rotenburg wurde am Samstag (11.03), gegen 15 Uhr, während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Hersfelder Straße von einer ihr unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Die Dame setzte ihren Einkauf im Anschluss fort und stellte dabei den Verlust ihrer Geldbörse fest. Die Tatverdächtige wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 25-30 Jahre alt, 160 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare und südländisches Erscheinungsbild. Sie trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Daunenjacke, schwarze Hose und Schuhe sowie eine schwarze Mütze. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagnacht (10.03.) und Samstagnacht (11.03.) das vordere amtliche Kennzeichen "HEF - EA 390" eines grauen VW Polo, der am Fahrbahnrand der Wehneberger Straße geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell