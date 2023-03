Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Motorroller gestohlen - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Petersberg. Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag (08.03.) und Freitagmittag (10.03.) in eine Lagerhalle an der "alten B27" im Bereich "Am Kirchberg" ein. Sie stahlen ein Stromaggregat und einen Laubbläser im Gesamtwert von circa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Burghaun. In der Ringstraße brachen Unbekannte am Freitagnachmittag (10.03.), zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und durchsuchten den Flur. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 200 Euro Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Unbekannte versuchten in der Nacht auf Samstag (11.03.) in ein Einfamilienhaus in der Haunestraße im Ortsteil Keulos einzubrechen. Die Täter scheiterten an zwei Türen, verursachten jedoch etwa 400 Euro Sachschaden.

Motorroller gestohlen

Fulda. In der Straße "Am Ziergraben" stahlen Unbekannte in der Nacht auf Samstag (11.03.) einen roten Motorroller des Herstellers Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 956HNX. Das Kleinkraftrad hat einen Wert von circa 800 Euro.

Pedelec gestohlen

Fulda. Am Samstagabend (11.03.), zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Wiesenmühlenstraße ein graues Pedelec des Herstellers Giant. Das Zweirad im Wert von circa 2.500 Euro stand dort vor einer Gaststätte.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell