Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023 gegen 13:15 Uhr, parkte die Geschädigte ihren schwarzen PKW VW Golf Kombi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als die Geschädigte gegen 15:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür ihres Pkw fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten touchiert und dabei einen Sachschaden von ca. 1500 Euro verursacht. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

