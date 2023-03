POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Hünfeld (ots) - Am Donnerstag (09.03.) kam es zwischen 09 Uhr und 11.45 Uhr in Hünfeld in der Josefstraße, beim dortigen Einkaufszentrum, zu einer Unfallflucht, wobei die Beifahrertür eines geparkten Pkw VW Golf durch den flüchtigen Unfallverursacher beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon 06652-69580, jede andere ...

mehr