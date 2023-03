POL-OH: Unfallflucht in Hünfeld - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbrüche in Kellerräume Bebra. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (08.03.) auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Bahndamm". Anschließend öffneten die Täter mehrere Vorhängeschlösser von Kellerräumen gewaltsam. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. ...

