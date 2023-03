Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Pkw-Diebstahl - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Lagerhalle - Versuchter Einbruch in Geschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Pkw-Diebstahl

Alsfeld. Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (08.03.), gegen 2.30 Uhr, einen grauen Audi S4 von einem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße in Eifa zu entwenden. Aus noch unbekannter Ursache ließen die Täter jedoch schließlich von ihrem Vorhaben ab. Die beiden Täter waren nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen männlich und hatten eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trugen sie Kapuzen über den Köpfen und hatten Sturmhauben an. Einer der Männer trug außerdem eine Jacke, auf deren rechtem Ärmel der erste Teil des Herstellernamens "Michael" und auf dem linken Ärmel der zweite Teil des Namens der Marke "Kors" stand. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Mittwoch (08.03.) versuchte ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Schlemmwiese" einzubrechen. Gegen 14.10 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person, circa 45 Jahre alt, mit schlanker Statur, grauer Mütze, beige-farbigem Schal, schwarzer Jacke und orangenen Handschuhen ein Fenster des Gebäudes aufhebelte. Als der Einbrecher den aufmerksamen Mann bemerkte, flüchtete er mit einem silbernen Opel Corsa in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Soldanstraße wurde am Mittwochabend (08.03.), zwischen 18.10 Uhr und 20.25 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Mitsamt Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchteten die Unbekannten schließlich unerkannt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Alsfeld. In eine Lagerhalle in der Schwabenröder Straße brachen Unbekannte am Mittwochabend (08.03.) ein. Durch Überklettern eines Zauns gelangten die Täter auf das Firmengelände. Anschließend öffneten sie ein Fenster eines dortigen Gebäudes gewaltsam und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Mindestens zwei Unbekannte versuchten am frühen Donnerstagmorgen (09.03.), gegen 1 Uhr, die Zugangstür eines Geschäfts in der Straße "Roßmarkt" aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 500 Euro entstand. Die beiden Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - jugendliches Erscheinungsbild - trug eine graue Jogginghose und eine Maske im Gesicht - hatte einen Rucksack der Marke "Adidas" bei sich

Täter 2:

- männlich - jugendliches Erscheinungsbild - trug eine schwarze Jacke und weiße Handschuhe

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

