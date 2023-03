Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahmen nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Fulda (ots)

Fulda. Nach einer vorausgegangenen, versuchten gefährlichen Körperverletzung nahmen Beamte der Polizeistation Fulda am Dienstagnachmittag (07.03.) in der Ohmstraße zwei Personen fest.

Gegen 16 Uhr war es nach derzeitigen Erkenntnissen in einem nahegelegenen Wohnhaus zu einer privaten Streitigkeit gekommen. Aus dieser entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 37-jähriger Mann aus Fulda versuchte, einen 45-jährigen Mann aus Fulda mit einem Messer zu verletzen. Der 45-Jährige schoss in diesem Zusammenhang mit einer Gasdruckpistole. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Der 37-Jährige flüchtete im Anschluss mit einem 37-jährigen Mittäter, der zuvor die Pistole an sich nahm, in Richtung Ohmstraße. Dort wurden die beiden kurze Zeit später von Beamten der Polizei Fulda festgenommen.

Die genauen Hintergründe und Umstände der Auseinandersetzung sowie die konkrete Tatbeteiligung des Mittäters sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Am Mittwochnachmittag (08.03.) wurden die Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einem Richter beim Amtsgericht in Fulda vorgeführt, der in beiden Fällen Haftbefehl erließ, diesen aber in einem Fall gegen entsprechende Auflagen außer Vollzug setzte. Der andere Beschuldigte wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

