PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbruchsversuch in Niedernhausen +++ Versuchte räuberische Erpressung in Taunusstein +++ Roller-Diebe in Geisenheim +++ Leichtverletzt bei Unfall in Eltville +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchte räuberische Erpressung in Taunusstein,

Taunusstein, Wiesbadener Straße,

01.11.2022, 00:10 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Dienstag kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in der Wiesbadener Straße in Taunusstein. An einer Bushaltestelle fragte ein Unbekannter den 19-jährigen Geschädigten nach einer Zigarette, welche er auch erhielt. Der Täter entfernte sich zunächst auch, kehrte jedoch zurück, hielt dem 19-Jährigen ein Messer vor und Verlangte die Herausgabe von Geldbörse und Mobiltelefon. Der Geschädigte, ein rechtmäßiger Waffenbesitzer, zeigte daraufhin seine mitgeführte Schusswaffe. Durch den Anblick verschreckt, ergriff der Räuber die Flucht ohne Beute zu machen. Der Täter war männlich und circa 185 cm groß. Er hatte braun/blonde Haare, trug eine dunkelgrüne Jacke, eine graue Jogginghose und einen Sportbeutel bei sich. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Einbruchsversuch in Niedernhausen,

Niedernhausen, Daisbachstraße

30.10.2022, 18:30 Uhr,

(mas) Unbekannte blieben am Sonntagabend bei einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Daisbachstraße in Niedernhausen erfolglos. Die noch unbekannten Täter begaben sich zu einem Terrassenfenster im Erdgeschoss des Anwesens und hebelten dieses mit Gewalt auf. Ohne das Wohnhaus im Anschluss zu betreten, verschwanden die Täter wieder unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

3. Roller-Diebe in Geisenheim

Geisenheim, Klausstraße, Winkler Straße, 31.10.2022, 19:00 - 24:00 Uhr, 28.10.2022, 15:00 Uhr - 29.10.2022, 13:00 Uhr

(mas) Am Freitag sowie am Montagabend wurden in Geisenheim Motorroller entwendet. Am Montagabend stellte der 17-jährige Geschädigte seinen roten Motorroller der Marke Peugeot vor seiner Wohnanschrift in der Klausstraße ab. Die unbekannten Täter begaben sich in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 24:00 Uhr zur Wohnanschrift und entwendeten das Kleinkraftrad ohne Spuren zu hinterlassen. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl, als ein in der Winkler Straße abgestellter blau/weißer Motorroller der Marke Piaggio durch Unbekannte entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim unter der Rufnummer 067222/9112-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach, Fasanenweg,

31.10.2022, 21:15 Uhr,

(mas) Jugendliche beschädigten am Montagabend ein Kellerfenster im Fasanenweg in Bad Schwalbach. Gegen 21:15 Uhr begab sich eine Gruppe von 6 Jugendlichen zum Wohnhaus des Geschädigten. Dort bewarfen sie zunächst das Einfamilienhaus mit Eiern. Sie steigerten sich, bis auch ein vor Ort befindlicher Eimer durch die Luft flog und in einem Kellerfenster einschlug. Im Anschluss flüchtete die Jugendgruppe unerkannt und hinterließ Sachschaden. Hinweise auf die Identität der Täter, von denen einer hell und der Rest dunkel gekleidet war, nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

5. Fußgängerin in Eltville angefahren,

Eltville, Matheus-Müller-Platz,

31.10.2022, 09:50 Uhr,

(mas) Am Montagmorgen wurde eine Fußgängerin im Bereich des Matheus-Müller-Platzes in Eltville von einem PKW angefahren. Eine 53-jährige Fahrerin eines Fiat befuhr, der Vorfahrtsstraße folgend, den Kiliansring in Richtung Rheingauer Straße. Unmittelbar hinter der Einmündung zum Matheus-Müller-Platz, betrat eine ebenfalls 53-jährige Fußgängerin unvermittelt vor dem PKW die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden in deren Folge sich die Fußgängerin leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenstoß entstand kein Sachschaden.

