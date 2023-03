Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Bad Hersfeld. Am Montag (06.03.), um 13:05 Uhr, befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Dippelstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Meisebacher Straße. Als die Fahrerin auf Höhe der Einmündung zur Benno-Schilde-Straße war, kam von links aus der Benno-Schilde-Straße ein 18-jähriger Fahranfänger aus Bad Hersfeld herausgefahren und bog nach links in die Dippelstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Pkw-Fahrerin nach rechts aus und kollidierte mit dem Bordstein. Der 18-jährige Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hohenroda. Am Mittwoch (08.03.), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Unterbreizbach die K6 aus Richtung Unterbreizbach kommend in Fahrtrichtung Glaam. Auf der Strecke verlor sie, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wegen des med. Notfalls stationär in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (08.03.), gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die Hersfelder Straße von der Ringstraße kommend in Richtung Landecker Straße. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald befuhr die Hersfelder Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 60-Jährige bog in die Straße "Am Viehmarkt" ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro.

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (08.03.), gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld den rechten Fahrstreifen der Reichsstraße in Richtung Bismarckstraße/Frankfurter Straße stadtauswärts. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den linken Fahrstreifen der Reichsstraße in gleicher Richtung und wollte vermutlich den Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er das Fahrzeug des 52-jährigen Fahrers. Es kam zu einem Kontakt der Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro am linken Außenspiegel des Pkws des 52-Jährigen entstand. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hauneck. Am Donnerstag (09.03.), um 5:20 Uhr, standen ein Sattelzug aus Polen und eine Sattelzugmaschine einer Firma aus Todesfelde (LK Segeberg) hintereinander auf dem öffentlich zugänglichen Gelände einer Tankstelle in der Straße "Blaue Liede". Der 68-jährige polnische Fahrer des Sattelzugs hatte die Absicht zurückzusetzen, um anschließend an die rechts danebenliegende Zapfsäule heranzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit der hinter ihm wartenden Sattelzugmaschine aus dem LK Segeberg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Lauterbach. Am Mittwoch (08.03.), gegen 7:15 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Fahrer aus Freiensteinau mit seinem VW Kombi die Landesstraße 3140 aus Dirlammen kommend in Richtung Lauterbach. Kurz nach dem Kreisel zur L 3144 / K 114 kam der Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf schneebedeckter Fahrbahn aus noch unklarer Ursache ins Schleudern und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Suzuki JT eines 49-jährigen Fahrers aus Wartenberg zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

