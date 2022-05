Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Regionale Kontrollgruppe überprüft gewerblichen Gütververkehr auf der A29 in Oldenburg +++ Weiterfahrt in sieben Fällen untersagt +++

Oldenburg (ots)

Durch die regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg ist am Montag, 23. Mai 2022, in der Zeit von 09:00 bis 15:15 Uhr, auf der Autobahn 29 im Oldenburger Stadtgebiet eine Kontrollaktion des gewerblichen Güterverkehrs durchgeführt worden. An der Maßnahme auf dem Parkplatz "Bornhorster Wiesen Ost" waren 22 Einsatzkräfte aus mehreren Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Oldenburg beteiligt. Von insgesamt 31 kontrollierten Fahrzeugen wurden 23 von den Beamtinnen und Beamten beanstandet, in sieben Fällen wurde die Weiterfahrt bis zur Beseitigung der Mängel untersagt.

Unter anderem wurde bei der Kontrolle eines mit Estrich beladenen Kleintransporters eine Überschreitung des zulässigen Ladungsgewichts von 1,5 Tonnen festgestellt. Der 32-jährige Fahrzeugführer aus Dinklage, der auf dem Weg zu einer Baustelle nach Oldenburg war, musste seine Fahrt bis zur Umladung des Materials unterbrechen, zudem erwartet ihn ein Bußgeldverfahren.

Die Kontrolle eines mit Pkw beladenen Autotransporters aus Litauen, der auf dem Weg von Bamberg nach Wilhelmshaven war, ergab eine Überschreitung der zulässigen Fahrzeuglänge. Um diese wiederherzustellen, musste noch vor Ort ein Pkw abgeladen werden. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie Mängel an der Ladungssicherung und der Bereifung des Autotransporters fest. Der Fahrzeugführer durfte seine Fahrt erst nach Beseitigung der Mängel fortsetzen, ihn erwarten mehrere Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell