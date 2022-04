Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Regionale Kontrollgruppe überprüft gewerblichen Güterverkehr mit dem Schwerpunkt Großraum- und Schwertransporte auf der BAB 27 +++ Weiterfahrt in vier Fällen untersagt +++

Durch Einsatzkräfte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg wurde in der Nacht von Mittwoch, 27.04.2022, auf Donnerstag, 28.04.2022, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 04:00 Uhr, eine Kontrollaktion des gewerblichen Güterverkehrs mit dem Schwerpunkt Großraum- und Schwertransporte durchgeführt. Die Kontrolle fand auf der BAB 27 sowohl in Richtung Bremen, als auch in Richtung Hannover auf den Parkplätzen der Tank- und Raststätte "Goldbach" statt.

Insgesamt wurden 14 Fahrzeuge kontrolliert, von denen sieben Fahrzeuge Mängel aufwiesen. In vier Fällen musste den Fahrzeugführerinnen und -führern die Weiterfahrt untersagt werden.

Darüber hinaus wurden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf ein Fahrzeug der sogenannten Sprinterklasse mit Anhänger aufmerksam. Dem 51-jährigen Fahrer musste die Weiterfahrt untersagt werden, da er auf der Ladefläche Fahrzeuge transportierte, die in der Menge das zulässige Gesamtgewicht überschritten.

Zudem wurde der 49-jährigen Fahrerin eines Schwertransporters ohne Ladung die Weiterfahrt untersagt, da sechs Reifen des Schwertransporters erhebliche Mängel aufwiesen. Teilweise war das Metallgewebe der Reifen deutlich sichtbar.

Durch Kontrollaktionen wie diese sollen unter anderem technische Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden, um die Verkehrssicherheit im gewerblichen Güterverkehr zu erhöhen.

