POL-OLD: +++ Regionale Kontrollgruppe überprüft gewerblichen Güterverkehr auf der A 27 +++ In 19 Fällen muss die Weiterfahrt untersagt werden +++

Durch Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg sind am Mittwoch, den 20.04.2022, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr, auf der Bundesautobahn 27 im Landkreis Cuxhaven insgesamt 49 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge mit Anhängern des gewerblichen Güterverkehrs angehalten und kontrolliert worden. In 19 Fällen musste dabei aus verschiedenen Gründen die Weiterfahrt untersagt werden.

Ziel der Kontrolle war in erster Linie das Erkennen von technischen Mängeln an Nutzfahrzeugen, welche an 15 der 49 kontrollierten Fahrzeuge festgestellt wurden. Fünf Fahrzeuge wurden durch amtlich anerkannte Prüfer als verkehrsunsicher eingestuft, womit der weitere Betrieb untersagt wurde. Bei vier weiteren Fahrzeugen wurden erhebliche Mängel festgestellt, was eine vorübergehende Untersagung der Weiterfahrt zur Folge hatte.

Ferner lagen diverse weitere Verstöße vor: insbesondere mangelhafte Ladungssicherungen, Überschreitungen der zulässigen Lenkzeiten und Unterschreitungen der erforderlichen Ruhezeiten.

