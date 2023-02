Polizei Dortmund

POL-DO: Beschlagnahmung von Waffen und Betäubungsmitteln in der Nordstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0213

Zivilfahnder der Polizeiwache Nord haben am 27. Februar diverse Betäubungsmittel und Waffen beschlagnahmt. Ein Drogendealer ist gerade einmal 17 Jahre alt.

Ein 19-jähriger aus Iserlohn geht in der Dortmunder Nordstadt einem Nebenerwerb nach: Er verkauft Betäubungsmittel. Seinen Verkaufsstand hat der 19-Jährige dazu auf einem Schulhof nahe der Haydnstraße eingerichtet. Womit er offensichtlich nicht rechnete: Zivilfahnder waren ihm und seinen Kollegen auf der Spur und observierten gleich mehrere Verkäufe von illegalen Betäubungsmitteln. Unwissentlich führte der 19-Jährige die Beamten im weiteren Verlauf zu einer Wohnung in der Uhlandstraße, die ebenfalls als Umschlagplatz für Betäubungsmittel genutzt wird. Hier sprachen die Einsatzkräfte vor und trafen in der Wohnung den gerade einmal 17-jährigen Kollegen des Dealers an. Außerdem fanden die Zivilfahnder in der Wohnung weitere Betäubungsmittel, eine mittlere dreistellige Bargeldmenge und ein kleines Waffenarsenal bestehend aus einer Machete, einem Baseballschläger und sog. Anscheinswaffen. Bei Anscheinswaffen handelt es sich um sehr realistische Nachbauten echter Schusswaffen.

Die beiden erwartet nun eine Strafanzeige wegen u.a. illegaler Abgabe und dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an.

