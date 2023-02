Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeieinsatz nach Körperverletzung: 25 Hunde entdeckt und in Tierheim transportiert

Dortmund (ots)

Nach einem Streit auf der Münsterstraße in Dortmund ermittelte ein Streifenteam der Polizei an der Anschrift einer unter Tatverdacht stehenden Frau. In dem Wohnhaus in der Zimmerstraße entdeckte die Polizei 25 nicht artgerecht gehaltene Hunde.

Der Einsatz begann am Montag (27.2.2023) um 13:41 Uhr auf der Münsterstraße: Eine 31-jährige Passantin versuchte dort einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau zu schlichten. Die an dem Streit beteiligte Frau reagierte aggressiv auf den Schlichtungsversuch:

Sie nahm der 31-Jährigen die Brille ab, zerbrach diese und zog der Frau an den Haaren. Dann lief sie in die Zimmerstraße, wo die inzwischen von Zeugen verständigte und wegen Körperverletzung ermittelnde Polizei die Frau antraf.

In der übel riechenden Wohnung der 51-Jährigen entdeckte die Polizei 25 Hunde, die nicht artgerecht gehalten wurden. Das von der Polizei verständigte Veterinäramt leitete vor Ort ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Feuerwehr transportierte die Hunde in ein Tierheim. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen die 51-Jährige.

