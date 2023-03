Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld (ots)

Unfall im Begegnungsverkehr

Philippsthal. Am Donnerstag, den 09.03.2023, gegen 16:05 Uhr, befuhr eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Heringen einen land- und forstwirtschaftlichen Weg von Heimboldshausen kommend in Richtung Gethsemane. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Philippstahl fuhr in entgegengesetzter Richtung. Während beide Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, streiften sie sich. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Ein 63-jährige Fahrzeugführer aus Neuenstein befuhr am Freitag, den 10.03.2023, gegen 10:45 Uhr, die Dippelstraße und bremste seinen Pkw verkehrsbedingt ab. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus dem Schwalm-Eder-Kreis übersah den abbremsenden Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Neuenstein. Am Samstag, den 11.03.2023, gegen 00:05 Uhr, rangierte ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Wuppertal mit seinem Transporter in der GLS-Germany-Straße und übersah dabei das Fahrzeug eines 34-jährigen Fahrzeugführers aus Wuppertal. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell