Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Alheim-Sterkelshausen. Am Donnerstag (09.03.), gegen 13.45 Uhr, bog ein Audi-Fahrer aus Herten (Nordrhein-Westfalen) von der Dorfstraße kommend nach links in die Baumbacher Straße in Richtung Ortsausgang ein. Eine Fahrerin aus Bebra fuhr zeitgleich mit einem Schulbus die Baumbacher Straße Richtung Ortsausgang. Der Audi-Fahrer wollte zwischen dem Schulbus und einem parkenden VW-Caddy aus Alheim fahren. Die Fahrzeugführerin des Schulbusses hielt nun aufgrund des Fahrmanövers an, womit der Pkw-Fahrer nicht rechnete und weiter fuhr. Dabei touchierte er den Schulbus am Heck und prallte dann gegen den VW-Caddy. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.500 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

