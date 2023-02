Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hoher Sachschaden nach Unfallflucht (15.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 23 Uhr auf der Straße "Kaiserring". Ein Unbekannter beschädigte einen am Straßenrand abgestellten Jeep Renegade erheblich an der linken Seite an Kotflügel und Fahrertür. Dem Schaden zufolge war der Verursacher aus einer gegenüberliegenden Parklücke herausgefahren und dabei gegen die Seite des Jeep geprallt. Der Verursacher flüchtet unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 10.000 Euro. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei in Villingen (Telefon 07721 601-0) oder Bad Dürrheim (07726 93948-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell