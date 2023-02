Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Schmotzigen vor einer Bar in der Hauptstraße

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am "Schmotzigen" Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, vor einer Sportsbar-Gaststätte in der Hauptstraße, schräg gegenüber der Abzweigung der Bahnhofstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen gerieten noch in beziehungsweise unmittelbar vor der Sportsbar mindestens drei teils alkoholisierte Männer im Alter von 28, 45 und 48 Jahren zunächst verbal und dann auch handgreiflich aneinander. Bei der Auseinandersetzung sollen Bierkrüge zu Bruch gegangen und möglicherweise von einem der Beteiligten auch ein Messer eingesetzt worden sein. Zumindest einer der Beteiligten, es dürfte sich um den 48-Jährigen gehandelt haben, war närrisch verkleidet und trug zunächst eine gelbe Fastnachtsoberbekleidung sowie eine Sonnenbrille. Bei der Auseinandersetzung zog sich der beteiligte 45-Jährige eine stark blutenden Wunde an der Stirn zu und musste zur ärztlichen Behandlung in das Klinikum Singen gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Tatbestandes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Während der Auseinandersetzung hielten sich mehrere Personen in der Sportsbar und auch davor auf und dürften den Sachverhalt beobachtet haben. Zur Klärung des genauen Hergangs werden diese Personen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell