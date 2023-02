POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto gestreift und abgehauen (15.02.2023)

Schramberg (ots) - Am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr, konnten Beamte des Polizeireviers Schramberg einen Ladendieb festnehmen, der in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße insgesamt acht hochwertige Parfüms im Wert von rund 850 Euro geklaut hatte. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes bemerkte, wie der 30-jährige Mann im Laden die Verpackungen entfernte und die Flacons in seine präparierte Jacke steckte. Als die ...

mehr