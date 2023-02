Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in ein Wohnhaus- Polizei sucht Zeugen

Spaichingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 2.00 Uhr, ist ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Dürbheimer Straße eingedrungen. Während die Bewohnerin in ihrem Bett schlief, hebelte der Einbrecher mehrere Türen des Hauses auf. Durch den Schein einer Taschenlampe geweckt, machte die Frau auf sich aufmerksam und verständigte sofort telefonisch ihren Schwiegersohn. Hierdurch gestört, flüchtete der Einbrecher ohne Beute glücklicherweise aus dem Haus. Angaben zu dem Tatverdächtigen konnten nicht gemacht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den beschädigten Türen wird nach derzeitigen Stand der Ermittlungen auf etwa 2.000 Euro von der Polizei geschätzt. Die Polizei in Spaichingen sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im betreffenden Zeitraum aber auch bereits im Vorfeld im Bereich der Dürbheimer Straße gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

