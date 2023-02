Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Nächtliche Auseinandersetzung auf der Straße "Im Anger"

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 2.30 Uhr, ist es nach einem vorangegangenen Streitgespräch zu einem körperlichen Übergriff gekommen, bei dem ein Mann im Gesicht verletzt worden ist. Ein 33-Jähriger und seine 32-jährige Begleiterin waren nach einer Fasnachtsveranstaltung in der Angerstraße auf dem Gehweg der Straße "Im Anger" in ortseinwärtige Richtung unterwegs. Unmittelbar vor dem dortigen Bahnübergang geriet der 33-Jährige mit zwei unbekannten jungen Männern in Streit. Hierbei schlug einer der Unbekannten dem Mann mit einer Flasche ins Gesicht, so dass dieser blutete. Die beiden Unbekannten flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Beide Männer sollen zwischen 20 und 23 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten dunkle kurze Haare und waren dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell