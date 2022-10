Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannter überfällt Tankstelle

Konz (ots)

Gegen 22 Uhr am gestrigen 11. Oktober, kurz vor Geschäftsschluss, betrat ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle in der Brunostraße in Konz. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zunächst nur die Bediensteten, ein 32 Jahre alter Mann und seine 21-jährige Kollegin dort auf.

Der Unbekannte ging zielgerichtet hinter den Kassenbereich und forderte den 32-jährigen Angestellten auf, ihm Geld auszuhändigen, was ihm jedoch zunächst verweigert wurde. Daraufhin zog der Täter ein Messer und bedrohte den Angestellten aus kurzer Distanz, der daraufhin die Kasse öffnete. Der Täter griff in die geöffnete Kassenlade, entnahm die Geldscheine und entfernte sich sodann über das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Dabei dürfte er mehrere hundert Euro erbeutet haben. Die Bediensteten wurden nicht verletzt und informierten unmittelbar die Polizei.

Den Täter beschreiben die Geschädigten als ca. 25 bis 35 Jahre alten, 1,80 bis 1,90 Meter großen, schlanken Mann weißer Hautfarbe. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Wollmütze (schwarz oder blau), schwarzer Oberbekleidung, ähnlich eines Hoodie oder einer Weste, sowie einer dunklen Hose. Er trug einen blauen Mundschutz und sprach deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Noch während der Tatausübung betrat ein zurzeit nicht bekannter Mann die Tankstelle, um Waren einzukaufen. Erst nach der Flucht des Täters, als er die Ware bezahlen wollte, wurde er von den Geschädigten über die Tat informiert, die er offenbar nicht realisiert hatte. Hiernach verließ der angesprochene Kunde die Verkaufsräume. Näheres ist zu dieser Person nicht bekannt. Auf seiner Flucht lief der Täter unmittelbar an einem PKW vorbei, der zu diesem Zeitpunkt das Tankstellengelände befuhr. Von der Tat dürften die Insassen keine Kenntnis haben, möglicherweise können sie jedoch etwas zum Täter und seinem Fluchtverhalten aussagen. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Nissan Micra gehandelt haben. Die sogleich eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief bisher ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

Insbesondere der oben erwähnten Kunde sowie die Insassen des PKW werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

