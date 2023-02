Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr Rottweil) Zwei Unbekannte schlagen mit Fäusten zu- Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

Nach einem vorangegangenen Streitgespräch haben zwei Unbekannte am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Straße "An der Steige" ihre Fäuste fliegen lassen und dabei einen 31-jährigen Mann leicht verletzt. Die beiden Täter waren mit einer Gruppe von drei weiteren Jugendlichen unterwegs und schlugen mehrfach gegen den Kopf des Mannes. Dieser erlitt durch die Schläge mehrere Platzwunden. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die Verletzungen. Die Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Bei den Schlägern soll es sich um zwei junge Männer im Alter von etwa 18 Jahren handeln. Einer von ihnen hatte kurze, blonde, lockige Haare. Er trug ein grauweiß gestreiftes Oberteil der Marke Fila. Der zweite Täter war mit einem hellbraunen Affenkostüm bekleidet. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

