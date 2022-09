LPI-J: Geldbörse aus Haus entwendet und 1850 Euro bei der Bank abgebucht

Hermsdorf (ots) - Wiedermal wurde eine ältere Frau Opfer eines Diebstahls in einem Supermarkt. Die 80-Jährige war Freitag um 11:15 Uhr in der Eisenberger Straße in Hermsdorf einkaufen. Dort wurde sie von einem verdächtigen Mann angesprochen und in ein belangloses Gespräch verwickelt. Hierdurch achtete sie nicht auf ihre Handtasche. Als sie an der Kasse ankam, fehlte aus der Tasche die Geldbörse mit EC-Karte und ...

mehr