LPI-SHL: Bestehende Fahrerlaubnis reichte nicht aus

Meiningen (ots) - Aus einem unverschlossenen VW, welcher am Samstag in der Utendorfer Straße in Meiningen abgestellt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse und eine Dokumentenmappe. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte am Sonntag und erstattete am Folgetag eine Anzeige bei der Polizei. Hinweise nimmt die Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

