Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Lkr. Rottweil) Polizei nimmt Parfümdieb fest

Schramberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr, konnten Beamte des Polizeireviers Schramberg einen Ladendieb festnehmen, der in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße insgesamt acht hochwertige Parfüms im Wert von rund 850 Euro geklaut hatte. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes bemerkte, wie der 30-jährige Mann im Laden die Verpackungen entfernte und die Flacons in seine präparierte Jacke steckte. Als die Frau den Dieb beim Verlassen des Marktes auf sein Handeln ansprach, wurden zwei zufällig vor Ort anwesende Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes auf die Situation aufmerksam, die den Täter bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Schramberg festhielten. Da der Ladendieb in Deutschland keinen Wohnsitz innehat, musste er nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil vor der Aufhebung seiner Festnahme eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell