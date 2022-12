Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburger Polizei schnappt Bande von Automatenaufbrecher ++

Rotenburg (ots)

Rotenburger Polizei schnappt Bande von Automatenaufbrecher

Rotenburg/Fintel. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Anklam in Mecklenburg-Vorpommern ist es Ermittlern des Zentralen Kriminaldienstes in Rotenburg in der Nacht zum Montag gelungen, eine Bande mutmaßlicher Aufbrecher von Zigarettenautomaten festzunehmen. Die vier Männer im Alter von 27 bis 38 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag Zigarettenautomaten in Bothel und Hemslingen aufgebrochen und ausgeräumt zu haben. Bei einer Tat in der Dresdner Straße in Rotenburg wurden die Täter gestört und ergriffen die Flucht. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung und der Fahrzeuge der später Festgenommenen in Fintel fand die Polizei eine große Menge an Zigaretten. Sie dürften aus den Automatenaufbrüchen stammen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund erfolgte am Dienstag der Erlass von Untersuchungshaftbefehlen durch das Amtsgericht Stralsund, die anschließende Vorführung zur Verkündung der Haftbefehle beim Amtsgericht Rotenburg und die Einlieferung der Festgenommenen in die JVA Bremervörde

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell