Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vorfahrt missachtet - Zwei Frauen verletzt ++ Fünf Verletzte bei Auffahrunfall ++ E-Biker bei Sturz verletzt ++ Milchautomat in der Milchtankstelle geknackt ++

Rotenburg (ots)

Vorfahrt missachtet - Zwei Frauen verletzt

Dipshorn. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 146 zwischen Wilstedt und Otterstedt sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Ein 20-jährige Autofahrerin hatte gegen 14 Uhr mit ihrem VW Golf von der Ringstraße nach links auf die Kreisstraße einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Audi eines 60-Jährigen. Bei der Kollision zogen sich die junge Unfallverursacherin und die 60-jährige Beifahrerin im Audi leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Hollenstedt/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 sind am Dienstagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Ein 48-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.30 Uhr an einem plötzlichen Stauende zwischen den Anschlussstellen Hollenstedt und Rade in Fahrtrichtung Hamburg seinen Mercedes abbremsen müssen. Einem 36-Jährigen gelang es, mit seinem Jeep rechtzeitig dahinter zu stoppen. Ein 32-jähriger Autofahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Volvo auf die Vorderleute auf. Er, seine 32-jährige Beifahrerin und drei Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren im Volvo und im Mercedes zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund siebentausend Euro.

E-Biker bei Sturz verletzt

Ostervesede. Bei einem Sturz mit seinem E-Bike hat sich ein 85-Jähriger Mann am Dienstagnachmittag verletzt. Der Senior war gegen 14 Uhr mit seinem Elektrofahrrad am Deepener Weg in Richtung Ostervesede unterwegs, als er alleinbeteiligt ins Rutschen kam. Er fiel auf das rote Pflaster und zog sich leichte Verletzungen zu.

Milchautomat in der Milchtankstelle geknackt

Elsdorf. Am Dienstagabend haben drei unbekannte Täter in einer unverschlossenen Milchtankstelle an der Lange Straße Bargeld gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr brachen sie in dem Verkaufsstand den Milchautomaten auf und nahmen daraus den Münzhopper und die Münzen mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell