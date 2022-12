Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf der Hansalinie A1 - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Bockel/A1. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der Hansalinie A1 etwa in Höhe der Anschlussstelle Bockel in Fahrtrichtung Hamburg ereignet hat, suchen die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen nach möglichen Zeugen. Ein noch unbekannter Autofahrer habe mit seinem Fahrzeug vom rechten der drei Fahrstreifen auf die linke Überholspur wechseln wollen. Dabei sei es zur Kollision mit dem auf dem mittleren Streifen fahrenden BMW einer 46-jährigen Frau gekommen. Sie habe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei in die Mittelschutzplanke und von dort gegen den Hyundai eines 68-Jährigen geschleudert worden. Verletzt wurde dabei niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro. Der unbekannte Unfallverursacher sei weitergefahren ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Hinweise zur Ermittlung seiner Identität bitte unter Telefon 04282/59414-0.

