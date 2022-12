Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei junge Menschen sterben bei Verkehrsunfall ++ Unfall unter Drogen und Alkohol ++ Zu tief ins Glas geschaut - Unfall mit dem Gegenverkehr

Zwei junge Menschen sterben bei Verkehrsunfall

Bremervörde/Spreckens. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K 102 zwischen Gnarrenburg und Bremervörde sind in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag zwei 18-jährige Menschen ums Leben gekommen. Zwei 17 und 19 Jahre alte, junge Männer zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-jährige Fahranfänger kurz vor 3 Uhr früh in einem Mazda gemeinsam mit drei weiteren Insassen in Richtung Bremervörde unterwegs, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum. Die 18-jährige Beifahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass man wenig später in der OsteMed Klinik in Bremervörde nur noch ihren Tod feststellen konnte. Der 18-jährige Fahrer erlag am Morgen im Elbe Klinikum Stade seinen Verletzungen. Die beiden anderen Insassen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser nach Rotenburg und Bremen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einige tausend Euro. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße gesperrt werden.

Unfall unter Drogen und Alkohol

Steinfeld. Unter Alkohol- und vermutlich auch unter Drogeneinfluss ist ein 36-jähriger Autofahrer am Heiligabend auf der Landessstraße 132 verunglückt. Der Mann war gegen 21.20 Uhr mit seinem VW Golf vermutlich aus Richtung Vorwerk kommend auf der Steinfelder Ortsdurchfahrt unterwegs, als der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum prallte der VW gegen einen Straßenbaum und schleuderte in ein Waldstück. Anwohner entdeckten den verletzten und bewusstlosen Fahrer im Unfallwrack. Bei der Erstversorgung stellte sich heraus, dass der 36-Jährige Alkohol und Drogen zu sich genommen haben dürfte. Er musste im Rotenburger Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Zu tief ins Glas geschaut - Unfall mit dem Gegenverkehr

Vierden. Eine 28-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmittag auf der K 121 in Höhe der Einmündung zur Straße An der Ramme unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Die junge Frau war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Fiat in Richtung L 130 unterwegs, als sie in einem Kurvenbereich mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 43-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 28-Jährige vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille an. Die 28-Jährige musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Betrunkener Lkw-Fahrer rammt zwei parkende Autos

Hamersen. Unter deutlichem Einfluss von Alkohol hat ein 46-jähriger Lkw-Fahrer am frühen Montagmorgen im Einmündungsbereich L 130/Hornfeld einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Als der Mann gegen 3.30 Uhr mit seinem Lkw von der Landesstraße abbog, kollidierte er auf dem Grünstreifen der Straße Hornfeld mit einem geparkten VW Tiguan und einem Renault Megane. Ein Atemalkoholtest zeigte bei der Unfallaufnahme einen Wert von über 1,3 Promille an. Der 46-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Das goldene M am Heiligabend geklaut

Bremervörde. Unbekannte haben am Samstagabend in der Zeppelinstraße ein Hinweisschild gestohlen. Sie bauten "das goldene M" eines Fastfood-Restaurants ab und verschwanden damit. Hinweise nimmt die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 entgegen.

Auto aufgebrochen

Scheeßel. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte im Vareler Weg ein Auto aufgebrochen. Sie sahen vermutlich eine im Fußraum eines Ford liegende Handtasche und schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Mit der Handtasche und einer Geldbörse mit dem üblichen Inhalt verschwanden die Diebe unerkannt.

